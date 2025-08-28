Dejan mensaje junto a dos jóvenes asesinados en Parajes de San José

Ciudad Juárez.- Esta mañana, vecinos del fraccionamiento Parajes de San José localizaron los cuerpos de dos jóvenes sin vida en el cruce de Costa del Golfo y Fundadores de América.

Las víctimas estaban amarradas de pies y manos y presentaban huellas de violencia. Junto a ellas, se encontró una cartulina con un mensaje que decía: “Avisados, esto ya empezó la limpia, putos”. También había tres casquillos percutidos y dosis de droga.

Antier, en un fraccionamiento contiguo, Senderos del Sol, fue dejada una manta con un mensaje similar y, además, incendiaron una vivienda, presuntamente relacionado con la advertencia que ahora se cumple.

La Fiscalía General del Estado ya arribó al lugar para iniciar las investigaciones, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal mantienen el área acordonada. Con este doble homicidio, la cifra de víctimas en Ciudad Juárez asciende a 68 durante el mes de agosto.