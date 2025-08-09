Deja masacre tres mujeres y un hombre sin vida en Anapra

Ciudad Juárez.– Cuatro personas fueron asesinadas a balazos durante la madrugada de este sábado en la colonia Puerto de Anapra, al norponiente de Ciudad Juárez. El ataque ocurrió alrededor de la 1:32 horas sobre la calle Renacuajo y cruce con Cangrejo.

En el sitio fueron localizadas tres mujeres y un hombre sin vida, todos con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Paramédicos confirmaron que las víctimas ya no contaban con signos vitales.

Cortesía

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal aseguraron el área y notificaron a la Agencia Estatal de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento de evidencias.

Hasta el momento no se ha informado la identidad de las víctimas ni se han reportado personas detenidas relacionadas con el hecho. La investigación sigue en curso.