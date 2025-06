Definen esta semana a nuevo titular de Comercio

Ciudad Juárez.– El nuevo director de Regulación Comercial del Municipio será definido esta semana, así lo instruyó el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar al secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel.

Al respecto, este último refirió que se han sostenido reuniones con algunos de los perfiles considerados para esta encomienda. Aunque no se dieron a conocer nombres, reiteró que, a más tardar esta semana, se debe definir al nuevo titular.

Aclaró que, pese a que no se cuenta con una persona al frente de Comercio, sí se siguen atendiendo las necesidades de los comerciantes, pues desde la tragedia que cobró la vida del anterior director, Arturo Urquidi, fue Orpinel quien tomó las riendas de la dependencia.

“Estamos haciendo un análisis; yo me he estado haciendo cargo, hemos trabajado para que todo siga fluyendo sin ningún sobresalto. Aún no tengo yo ninguna definición”, dijo el secretario.

Agregó que, una vez que se tenga definido, se presentará la propuesta del perfil al alcalde, para que sea este quien dé el visto bueno.