Declaran desierta licitación para servicio de esterilizaciones

Ciudad Juárez.– En días recientes se llevó a cabo la licitación pública para la adquisición del servicio de esterilizaciones, con el fin de dar inicio al programa masivo de este año; sin embargo, la convocatoria fue declarada desierta, por lo que, a casi seis meses del año, aún no se cuenta con fechas de arranque.

Alma Arredondo, directora de Atención y Bienestar Animal, dio a conocer que la calendarización de las esterilizaciones masivas aún no se ha logrado programar, debido a que no existe un proveedor para el servicio, ya que en la reciente convocatoria de licitación no se logró adjudicar el contrato.

De acuerdo con la funcionaria, será la Oficialía Mayor quien programe una nueva fecha para la presentación de propuestas, por lo que se espera que en las próximas semanas se adjudique el servicio y pueda iniciarse el programa.

Según la convocatoria publicada en el Periódico Oficial, se prevé la adquisición de 10 mil dosis.