Decide hoy la UACJ a su nuevo rector

Ciudad Juárez.- Este viernes, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) decidirá a su nuevo rector entre los cuatro perfiles que decidieron postularse para dicho cargo y encabezar el desarrollo de la máxima casa de estudios de esta frontera durante los próximos seis años.

El Consejo Universitario tendrá que elegir entre: Daniel Constandse Cortez, Francisco Llera Pacheco, Daniela Véliz Solís y Sergio Villalobos Saldaña al nuevo rector que estará tomando protesta en el mes de octubre.

Dichos candidatos desarrollaron el proceso de inscripción del 27 al 31 de julio, donde tuvieron que haber acreditado lo siguiente:

Ser mexicano por nacimiento.

Contar con grado de licenciatura o maestría.

Haber destacado en su especialidad y gozar de estimación general como persona honorable.

Haber prestado servicios docentes o de investigación a la UACJ durante al menos cuatro años.

Haber prestado servicios a la UACJ al menos un año antes de la elección.

No ocupar ningún cargo de elección popular, a menos que se separe del mismo seis meses antes del día de la elección.

No haber sido rector sustituto ni provisional.

Posterior a ello, se programaron sesiones especiales para la presentación de programas de trabajo ante el Consejo Universitario por parte de los aspirantes.

Daniel Constandse Cortez

Cuenta con 33 años en la UACJ, iniciando como estudiante del programa de Cirujano Dentista en 1991, para luego continuar con estudios de posgrado en la especialidad de ortodoncia. Fue en el 2000 cuando inicia como profesor del departamento de Estomatología, donde da clases en pregrado y posgrado.

En el 2005 es nombrado coordinador del programa de la Especialidad en Ortodoncia de la UACJ; en tanto que del 2006 al 2012 fue jefe del Departamento de Estomatología; del 2012 al 2018 fue director del Instituto de Ciencias Biomédicas, el último y actual cargo es el de secretario general de la Universidad estos últimos dos cargos designados por el Consejo Universitario.

Dentro de su plan de trabajo presentó el camino a seguir para la consolidación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Asegurando que el éxito gira en torno a un esquema de colaboración institucional que preserve lo que hasta el día de hoy ha contribuido al posicionamiento de la institución; transforme aquellas condiciones que sean necesarias para consolidar el quehacer universitario e innove para adaptarse y hacer frente a los retos actuales y venideros.

“El punto de partida en la construcción del presente plan de trabajo radicó en reconocer y valorar el legado de las generaciones que nos anteceden en los primeros 50 años de nuestra Universidad.

Bajo los principios de desarrollar las actividades en un entorno de gobernabilidad, con una administración y gestión responsable, eficiente y honesta donde se privilegie la academia, la innovación, el compromiso social y el bienestar de la familia UACJ, este proyecto se estructura por cinco ejes estratégicos y dos transversales desarrollados en 29 estrategias y 186 acciones”, se lee en el siguiente documento.

Francisco Llera Pacheco

Es licenciado en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) en Juárez; tiene una maestría en Planificación Metropolitana por la Universidad Autónoma Metropolitana, así como el doctorado en Geografía por el departamento de Geografía y Desarrollo Regional de la Universidad de Arizona y un postdoctorado del Instituto de Geografía Ruprecht-Karls Universitat Heidelberg en Alemania.

Es profesor investigador de la UACJ desde hace 32 años; fue de 1997 a 1998 director del Centro de Estudios Regionales de la UACJ; director general de Investigación Científica del 2000 al 2006; así como director del Conalep Juárez 1 de noviembre del 2021 a septiembre del 2022; actualmente se desarrolla como director general de la Alianza para el Desarrollo y la Calidad de Vida SC en Union for Development and Quality of Life en El Paso, Texas.

Dentro de su plan de trabajo para la gestión de 2024 a 2030 destaca la entrega de presas a quienes generen vínculos para la mejora comunitaria, así como la creación de empresas cooperativas universitarias que materialicen las ideas de los estudiantes.

“La universidad debe impulsar nuevos esquemas de trabajo que le permitan tanto incidir en la diversificación del desarrollo económico local como proveer de mayor conocimiento práctico y empleo a su alumnado. Es por eso que se impulsará el surgimiento de Empresas Cooperativas Universitarias que materialicen las ideas de empresas de los estudiantes de los diversos programas académicos creando autoempleo y nuevos tipos de negocios locales basados en conocimiento y tecnología.

De igual forma se impulsará el surgimiento de empresas universitarias que aprovechen la especialización y capacidad instalada de los programas universitarios”, se lee en el siguiente documento emitido por el candidato.

Daniela Véliz Solís

Es licenciada en Derecho por la UACJ, cuenta con una maestría en Derecho Empresarial por la misma institución y el doctorado en Derecho Judicial (en proceso de titulación) por el Instituto de Formación y Actualización del Supremo Tribunal de Justicia. Desde enero del 2016 a la fecha es docente en la licenciatura de Derecho.

De marzo del 2021 a la fecha es titular de la Unidad de Desarrollo Normativo Universitario de la UACJ, donde se realiza el estudio, elaboración, actualización y propuestas de normativa institucional vigente o de nueva creación, al igual que del 2019 al 2021 fue titular del Bufete Jurídico de la misma universidad. La abogada se ha desarrollado además en el poder judicial como Actuaria Penal.

En su plan de trabajo destacó cinco pilares que aseguró están diseñados para potencializar a dicha casa de estudios los cuales son:

Desarrollo Académico

Formación Integral con Conciencia Social

Generación y Aplicación del Conocimiento

Vinculación y Extensión

Administración y Gestión Institucional

Los cuales son explicados a fondo en el siguiente enlace.

Sergio Alfredo Villalobos Saldaña

Es Diseñador Industrial por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y cursó estudios de posgrado en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos, es académico, conferencista y tallerista, además se ha desarrollado como diseñador de productos y participado en la industria privada en las áreas de empaque y mobiliario.

Coordinó la licenciatura en Diseño Industrial en la UACJ por 11 años en la que tiene más de 18 años de experiencia docente y ha encabezado equipos de evaluación, diseño y rediseño curricular, así como procesos de acreditación. Como representante institucional fue presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones y Escuelas de Diseño Industrial, “DI-Integra”, donde también fue vicepresidente y tesorero.

En el plan de trabajo presentado que se encuentra en la siguiente liga. Indicó que su compromiso es redoblar esfuerzos para alcanzar los más altos estándares de excelencia en todas las funciones universitarias, priorizando el sentido humano, un ambiente de tolerancia y respeto, e impulsado la responsabilidad social en el estado y el país.

Los ejes que busca impulsar son:

Consolidación de la formación académica

Innovación académica y científica

Impacto social

Cultura, arte y deporte

Gestión institucional

Decisión

El Consejo Universitario se reunirá a las 10:30 de la mañana en el aula Magna de la rectoría de la universidad para efectuar dicha elección, y posterior a ello realizar una rueda de prensa donde darán a conocer al nuevo rector de la UACJ.