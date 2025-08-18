Deben prevenir violencia institucional en regreso a clases: CEDH

Ciudad Juárez.- A un par de semanas de que inicie el próximo ciclo escolar 2025-2026 de educación básica y en el marco de la presentación del programa “Creciendo Libres” del DIF Juárez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) apuntó que se requieren cambios para prevenir la violencia institucional.

Al comentar un análisis de las acciones que se pueden y deben poner en práctica para atender las violencias en contra de niños, niñas y adolescentes (NNA) Zulay Abdul, visitadora titular de la CEDH en Juárez habló de que el sector educativo es de los espacios con más quejas ante la institución de Derechos Humanos.

“Desafortunadamente, en época de ciclo escolar, siempre repunta el tema de las quejas que se radican contra el sector educativo. Principalmente, tenemos casos, donde son niñas y niños con capacidades diferentes para adquirir aprendizajes”, explicó.

Dijo que existe un área de oportunidad para que el área educativa continúe capacitándose para poder llegar a atender a las diversidades, reconociendo y respetando las diferencias de las infancias, así como sus capacidades para comprender los temas y módulos de las materias.

La titular de la CEDH en Juárez destacó que existe una vinculación permanente con el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tanto municipal como estatal; el Sistema para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna); y con el estor educativo a través de las escuelas.

De acuerdo con el DIF Juárez las llamadas a la línea de emergencias 911 reporta que los casos de violencia contra NNA provienen principalmente del suroriente, mismo sector en el que se trabaja por ampliar la disponibilidad de espacios educativos.

Mientras que la titular de la CEDH informó que se ha identificado la incidencia de quejas contra instituciones educativas o personal educativo por no promover el libre desarrollo de la personalidad.

“Cuándo el ciclo escolar está vigente, lamentablemente son las que repuntan la cifra estadística, seguida o debatiéndose a veces con las corporaciones policiales”, apuntó Abbud, al señalar que las instituciones de seguridad son las que más quejas reciben anualmente.

Destacó que al tratarse de un tema sensible e importante, se debe mantener la atención a las necesidades que presentan los niños y adolescentes, así como el fortalecimiento de los protocolos escolares.