Ciudad Juárez.- Luego de un gran periodo vacacional, casi 300 mil estudiantes de Nivel Básico y Medio Superior regresan el lunes a clases para iniciar un nuevo ciclo escolar.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) el padrón de alumnos de preescolar, primaria y secundaria que constituye el Nivel Básico, es de 294 mil estudiantes, mientras que las de Media Superior rondan entre los 70 mil.

El lunes se renuevan actividades en mil 300 escuelas, de las cuales, son 975 públicas y 325 las particulares.

Tal como es costumbre, el regreso a clases de los niños y adolescentes trae consigo el problema del incremento en el tráfico y la adhesión de otros dos puntos de horas pico para el flujo vehicular.

Ante esta situación, la Coordinación General de Seguridad Vial (CGSV) realizará un operativo especial con el fin de salvaguardar la integridad de los alumnos y evitar eventualidades.

Son 70 agentes viales los que fueron designados para resguardar las 20 instituciones con mayor afluencia vehicular, tanto en el rubro de prevención como de vigilancia.

CGSV informó que los agentes estarán apostados a lo largo de la avenida Tecnológico y otras vías primarias para que se dé un mejor flujo de vehículos en horarios de entrada y salida de las escuelas.

Para que sea un regreso a clases con saldo blanco, Vialidad recalcó que es importante que la ciudadanía respete cruces peatonales, límites de velocidad, sobre todo en zona escolar y no estacionarse en doble fila.

Las recomendaciones de Vialidad para los padres que lleven a sus hijos son las siguientes:

-Salir a tiempo del hogar.

-Evitar conducir a exceso de velocidad.

-No formar doble fila frente a las escuelas.

-Ceder siempre el paso a los peatones.

-Respetar los señalamientos viales.

El nuevo reto para los padres: Vacuna contra el sarampión como requisito

A mediados de febrero del presente año se registró el primer caso de sarampión en el Estado y el 31 de marzo, el primer paciente confirmado en Ciudad Juárez y desde entonces, se registraron más contagios.

Hasta el corte diario del 28 de agosto de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en el Estado de Chihuahua hay un acumulado de 4 mil 23 personas que se infectaron del virus Morbillivirus.

Se han registrado 14 fatalidades derivadas de la enfermedad y en ambos rubros, tanto contagio como fallecimientos, Chihuahua ocupa el primer sitio de todo el país.

Con el fin de frenar la enfermedad, la vacunación se incluyó como requisito para que los alumnos regresen a clases con mayor seguridad.

“Desde preescolar hasta universidad vamos a estar pidiendo las cartillas de vacunación; necesitan estar vacunados, es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos y nosotros por eso ponemos a su disposición todas las vacunas”, declaró el Secretario de Salud, Gilberto Baeza.

Durante el pasado fin de semana se realizaron macro operativos para vacunar a todas las personas, especialmente a niños y adolescentes en centros comerciales, unidades médicas, gimnasios y estadios.

La respuesta de la población fue positiva, ya que a lo largo de dicha campaña se registraron largas filas de padres de familia que querían vacunar a sus hijos y con esto, cumplir el requisito de salud.