Ciudad Juárez.– Silvia Rocío Delgado García fue una de las 49 personas que recibieron su constancia de mayoría por parte de la autoridad electoral en Juárez, tras obtener la mayor cantidad de votos en la elección de jueces en materia penal en el estado. Su nombre llamó la atención debido a que fue abogada defensora de Joaquín Guzmán Loera, actualmente preso en Estados Unidos.

Tras la ceremonia donde recibió su constancia como jueza en materia penal, pidió a los medios de comunicación que dejen de usar la palabra “vinculación” para referirse al trabajo que realizó como representante legal de Guzmán Loera.

“Como estudiosos del derecho, juramos defender la Constitución y los derechos humanos de las personas. Lo único que hacemos es nuestro trabajo. Mi decisión de ser jueza y participar en este proceso electoral fue simple: quiero consolidar mi carrera ayudando a la comunidad”, expresó la litigante especializada en las áreas civil, familiar y penal.

La abogada afirmó que cuenta con las cualidades para ser juzgadora, cumple con los requisitos de experiencia y preparación, y es conferencista internacional en derechos humanos, un ámbito donde busca valorar a las personas y darles dignidad.

“Esto significa que, antes que imputado o víctima, velaré por los derechos humanos de esas personas y realizaré mi trabajo con diligencia, respetando el derecho y los valores humanos”, expuso.

Por ello, defendió su postura respecto a que en el pasado tramitó un amparo para conseguirle cobijas al oriundo de Badiraguato, Sinaloa.

“Resaltaron (una asociación a nivel nacional) que yo era la abogada que promovía amparos para entregar una cobija. ¿Eso es malo? ¿Es malo cuidar las garantías de las personas? ¿Es malo que, si una persona no estaba acostumbrada al frío, se le diera una cobija? He estado en el ojo del huracán por esta razón”, declaró.

Aunque aseguró que aquel caso le aportó experiencia profesional y no se arrepiente de ninguna de las defensas que llevó en su carrera, como jueza prometió ser totalmente imparcial.

“Seré una jueza imparcial; no me pidan favores. No estoy comprometida con ningún partido político, como se ha dicho. No tengo partido político. Durante la campaña supe que algunos amigos eran militantes de Morena o del PAN”, dijo la abogada, quien busca dejar huella en la sociedad como ser humano y profesional.