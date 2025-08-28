De 25 minutos a una hora de espera en cruces internacionales

Ciudad Juárez.- Los cruces internacionales este jueves registran tiempos de espera que van desde 25 minutos hasta una hora.

Según el reporte del Fideicomiso de los Puentes Fronterizos, el puente Santa Fe se coloca como la mejor opción de cruce, con tiempos de espera de alrededor de 25 minutos. La fila para pagar dicho cruce se extiende varias cuadras detrás de la caseta de cobro y, una vez cubierto el peaje, se observa fila hasta la joroba del puente.

Otra alternativa de cruce es el puente internacional Zaragoza, que registra tiempos de espera de 35 minutos. La fila para pagar se extiende hasta la gasolinera y, una vez cubierto el peaje, la fila llega a menos de medio puente.

Finalmente, el cruce con mayor afluencia y tiempo de espera es el puente Libre, que registra 55 minutos. La fila por Pérez Serna inicia en la Plaza de la Mexicanidad.

El reporte en tiempo real se puede consultar en este enlace.