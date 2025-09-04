Ciudad Juárez.- El arte urbano cuenta con tantas áreas para mostrar el talento de las personas que en el caso de David García, de 30 años de edad y originario del Estado de México llegó hace unos meses a esta frontera distraer a los automovilistas durante los semáforos.

Desde hace ocho años, su atracción por el malabarismo ha generado que el artista domine poco a poco cada una de las áreas, primero inició con un monociclo, después los zancos, clavas, pelota y ahora escalera libre.

David ha tenido la oportunidad de visitar gran parte del país, resaltando que los estados donde mejor ha sido recibido con su propuesta de malabarismo es es Tijuana, Tamaulipas y Ciudad Juárez, por lo que agradece a la comunidad en general que se ha tomado el tiempo de disfrutar de su trabajo, sonreído o dirigido algunas palabras de aliento, además de las monedas.

En próximas fechas viajará a su lugar de origen para visitar a su familia, pasar con ellos la Navidad y comenzar a trabajar de nuevo para recaudar lo necesario y viajar a otro estado, sin embargo aseguró para Net Noticias que en junio del 2026, los peatones y automovilistas de Ciudad Juárez lo podrán ver de nuevo por sus calles.