Darán pláticas de salud a mujeres en el Comunitario UACJ

Ciudad Juárez.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Centro Comunitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) ofrecerá pláticas y servicios de salud gratuitos a usuarias que acudan mañana jueves 7 de marzo.

La convocatoria presentada por la coordinación del espacio comunitario detalla que la agenda incluye los siguientes beneficios:

• Plática de salud acerca del cáncer de mama (qué es, cómo detectarlo, prácticas de prevención).

• Toma de signos vitales (presión cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura para revisar el funcionamiento físico).

• Pruebas de Papanicolau (capacidad para hacer 25 estudios).

Las usuarias que deseen aprovechar este servicio, deberán hacer su registro previo al teléfono 656 6912031, para apartar su lugar y recibir las indicaciones para presentarse, que incluyen los requisitos de: no estar menstruando; no tener relaciones sexuales en las últimas 48 horas; no realizar duchas vaginales en las últimas 48 horas previas al estudio.

El procedimiento recoge una muestra de las paredes del cuello uterino, para luego analizarse en el microscopio y determinar las células que muestran cambios y que pudieran revelar si hay cáncer de cuello uterino o cambios celulares que pudieran evolucionar en cáncer.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda a las mujeres que el estudio se realice una vez cada tres años partir de los 25 años de edad.

La actividad se realizará en conjunto con la asociación civil “Salud y Desarrollo Comunitario de Ciudad Juárez” y el Hospital de la Familia (Femap), a las 10:00 de la mañana en las instalaciones del Centro Comunitario UACJ en la calle Tierra de Fuego y avenida Lote Bravo en Parajes del Sur.