Darán multa de 12 mil pesos a bar baleado

Ciudad Juárez.- Las autoridades estatales en materia de control de alcoholes dieron a conocer que impondrán una multa de hasta 12 mil pesos al bar “El Bodegón Mexicano” de la Plaza Ramacoi en la avenida De las Torres.

Esto luego de que un hombre abriera fuego contra el mencionado local la madrugada de ayer, disparando por lo menos en 18 ocasiones desde el exterior del mismo.

“Fue un tema muy delicado. Afortunadamente tenemos información de que no hubo ningún lesionado. Nosotros tenemos el atenuante de que la agresión fue contra el bar y se les aplicaría la multa mínima por hechos violentos. Esta no se puede imponer hasta que no terminen las investigaciones de la Fiscalía”, explicó Alejandro Jiménez Vargas, director de Gobernación en la Zona Norte.

Cabe señalar que de momento el citado recinto permanece abierto para que la Fiscalía de la Zona Norte pueda terminar las indagatorias. Posteriormente, según Jiménez Vargas, se volverá a cerrar.