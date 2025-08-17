Daños por lluvias: La mayoría de autos afectados en Juárez no tienen seguro

Ciudad Juárez. - Si algo ha dejado constancia del impacto de las lluvias de la temporada de lluvias en la ciudad es la destrucción de vehículos que fueron arrastrados por la fuerza del agua, sin embargo, cuántos de ellos son recuperables y a qué costo, no parece que muchos tengan arreglo de los daños visibles y menos de los no visibles.

Pedro Macías es agente de seguros y parte de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, Amasfac en la ciudad y aunque se dedica a este segmento automotriz, hasta el momento no sabe de algún caso afectado por las lluvias que haya reclamado un recurso vía póliza, por daños en su auto en una bajada de agua en las colonias del poniente, ni en las grandes inundaciones de las más importantes vialidades.

De acuerdo con cifras de compañías aseguradoras en el país, se estima que un 23 por ciento de los autos en México están asegurados, a nivel local apenas un 7 por ciento de los autos que circulan en la ciudad han pagado un seguro.

Sin embargo, es importante resaltar que la mayor parte de los seguros de autos que se adquieren son los de Responsabilidad Civil (tienen como función principal cubrir los daños y perjuicios que el asegurado cause en los bienes (daños materiales) a la salud (daños personales) de un tercero, que son de acuerdo con el agente entrevistado los más económicos.

Seguros como el de daños materiales que protegen eventualidades como los daños por las lluvias, tienen una demanda menor, entre quienes buscan proteger su patrimonio.

De acuerdo con el especialista que citó las condiciones generales de una cobertura de daños materiales, el vehículo estará amparado en caso de que sucediera algún fenómeno hidrometeorológico como pudiera ser ciclón, huracán, granizo y que estos provoquen una acumulación de agua que lleve a que éste pueda ser arrastrado o que lo lleve a una inundación.

Este seguro cubre los daños al motor originados por la penetración de agua distinta a la necesaria para su operación o funcionamiento mientras el vehículo se encuentre en circulación, siempre y cuando ocurra por causas ajenas a la voluntad del asegurado, conductor o cualquier persona mal intencionada.

Se destacó en estos puntos que la negligencia o imprudencia no se cubre, significa que si alguien ingresa voluntariamente el vehículo en un cuerpo de agua llámese arroyo, bajada de agua o encharcamiento será motivo de exclusión y rechazo del siniestro. El agente puso como ejemplo los conductores que se la juegan en los puentes inundados.

Para este agente de seguros, fenómenos como los que acaban de suceder demuestran cómo en el país y en la ciudad, la economía y la falta de cultura de prevención obligan a las personas a enfrentar daños que no pueden asumir ante contingencias con sus automóviles y esto sucede de manera más frecuente entre las personas que traen vehículos de menor año, de menor valor económico son quienes más incumplen en no traer un seguro, lamentó.

“Porque si no tiene para comprar un seguro, mucho menos va a tener para reparar mecánicamente ese vehículo. Mucho menos va a tener dinero para poder cubrir un daño que cause con ese vehículo. Y mucho menos va a tener dinero para cubrir el daño moral y económico si llega a lesionar o a matar una persona”, expuso.

Reconoció que el costo por una póliza para automóvil puede variar mucho dependiendo no solo del modelo, sino del tipo de auto y que, aunque pueden ser cantidades importantes, siempre habrá mejores alternativas que no traer seguro y tener una eventualidad que no se pueda enfrentar.

“No es tanto, yo creo que partiríamos mejor de pensar en que hay muchas maneras de poder asegurar un vehículo en daños materiales y me refiero en muchas maneras a estos pagos fraccionados a valor comercial del vehículo, a poner un deducible más alto para disminuir el costo de la póliza, buscar los descuentos que algunas compañías otorgan por edad código postal, sexo, actividad, o sea, lo ideal es que la gente se acerque a un agente de seguros para realmente recibir una asesoría”, recomendó.