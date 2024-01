Daniela Álvarez y Mario Vázquez arrancan en Juárez precampaña

Ciudad Juárez.- Los aspirantes al Senado de la República, Daniela Álvarez y Mario Vázquez, ofrecieron una conferencia en Juárez para hacer oficial su precandidatura y señalaron que esta frontera tendrá principal atención, sobre todo en temas trascendentes como la seguridad, migración y programas sociales.

Daniela Álvarez, indicó que su trabajo durante la precampaña se concentrará en su mayoría en esta frontera, recorriendo todas las colonias pero de igual manera acudirá a los distintos municipios de la entidad.

Indicó que situaciones como la infraestructura, el correcto ejercicio de los recursos públicos y los temas de corrupción serán constantemente señalados combatidos y expuestos para que haya las acciones correspondientes de parte de las autoridades competentes.

Habló de su experiencia como diputada federal que, a diferencia de sus contrincantes, ella ha acudido constantemente a las colonias en las cuales en su momento buscó el apoyo de la comunidad y es así como ha mantenido un trabajo cercano que la propia ciudadanía le reconoce, lo que le da a su vez el derecho de aspirar y llegar al Senado.

Por su parte Mario Vázquez, quien forma parte de la fórmula junto con Daniela Álvarez, explicó que en sus recorridos por los diferentes municipios del estado, como diputado local y también como parte del gabinete estatal, le ha permitido constatar la falta de infraestructura carretera, así como varios rubros en los municipios y sobre todo el abandono en el campo.

Dijo que los actuales senadores que representan a Chihuahua, por el partido del gobierno, es decir Morena, rara vez han vuelto a sus respectivas comunidades, ni mucho menos han traído programas directos, ni se han impulsado leyes que beneficien a esas regiones como el campo, la ganadería y la inversión hidráulica necesaria.

De igual manera señaló que él enfocará gran parte de su trabajo en la capital del estado y la zona sur de la entidad, pero de igual manera hará los recorridos necesarios en la zona norte de la entidad y tendrá un trabajo cercano con Daniela Álvarez en esta frontera, pues el objetivo es que en su momento el estado sea plenamente representado ante la máxima tribuna de la Federación.

Criticaron que actualmente haya aspirantes a los distintos cargos de elección popular que al no contar con una experiencia en el servicio la comunidad se refugian en el presidente de la República, utilizando su icónica imagen, como parte de sus respectivas campañas, no obstante, eso no les genera ningún temor ya que Acción Nacional no se opone a los programas sociales, como ha sido la pensión para los adultos mayores.

Sin embargo, Mario Vázquez, insistió en que ha faltado una visión amplia en la atención a distintos sectores de la población puesto que actualmente muy poco les ayuda a los adultos mayores recibir una pensión, como la que se les ofrece actualmente, cuando se carece de un sistema de salud adecuado y eso los obliga a gastar gran parte de sus recursos en solventar su atención médica y es ahí donde hace falta la fuerza que impulsarán ellos desde el Senado, en caso de llegar.