Ciudadd Juárez.- Sujetos desconocidos intentaron ingresar al patio de resguardo de las unidades del JuárezBus y ocasionaron daños a la caseta de seguridad.

Lo anterior fue dado a conocer por la Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), que informó que el incidente se registró durante la madrugada del 28 de agosto.

“Este tipo de hechos, además de representar un acto de vandalismo contra la infraestructura del sistema, ponen en riesgo la seguridad de las y los trabajadores, así como la operatividad de JuárezBus, que diariamente brinda servicio a miles de usuarias y usuarios”, expresó personal de la operadora.

El organismo anunció que presentará la denuncia correspondiente para dar con los responsables de los daños ocasionados a la caseta.