Danae Pizarro, con la juventud como bandera de empuje y aprendizaje

Ciudad Juárez.- Danae Pizarro podría parecer una estudiante más de la Universidad Tecnológica Paso del Norte, pero no es así, aún no cumple 18 años y ya tiene recorrido parte de su trayecto profesional con destacadas participaciones en el ámbito de la mecatrónica.

Muchos fueron quienes ante la pandemia tuvieron que adoptar cambios drásticos en su vida, Danae fue una de ellas, recién salida de la secundaria y con hermanos pequeños (bebés) en casa, decidió no inscribirse en la preparatoria escolarizada y su madre le habló de la educación para adultos, por la cual optó la entonces adolescente.

“Es igual de la SEP, pero en esta modalidad tu aprender es solo (autodidacta), aunque puede acudir a asesorías con profesores cuando no te queden claro algunos temas que la prepa abierta te da, pero tú puedes decidir si solo estudiar con los libros y en unas cuantas semanas presentar el examen de la materia”, detalló la joven.

Así fue que aun siendo adolescente y con un año de estudios, dedicación y exámenes rodeada de adultos, Danae terminó la preparatoria justo a los 16 años durante un mes de julio.

Aunque tenía la opción de entrar a otras universidades, como la UACJ o e Tec de Juárez, cuando ella terminó su preparación los exámenes de admisión ya habían pasado.

Nuevamente fue su madre quien le dijo que la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) le daba la oportunidad de presentar el examen después y fue así que llegó a estudiar mecatrónica impulsada por una familia donde son varios ingenieros, entre ellos su mamá.

Sin importar que su casa está en Zaragoza y que debe recorrer la ciudad de oriente a poniente muy temprano para llegar a la escuela todos los días, Danae agradece el impulso de su madre para estudiar esta carrera y en esta escuela.

“Parece muy drástico, pero las oportunidades que se me dieron aquí fueron como… Bendito Dios que mi mama encontró para hacer el examen que tengo que levantarme todos días temprano, porque todos los proyectos que yo estoy generando y las oportunidades que estoy tomando son como de ensueño", expuso la estudiante universitaria.

Recordó que justo en el primer cuatrimestre, la UTCJ empezaba un proyecto con una asociación de Inglaterra que donó un material de robótica móvil. Lo que buscaba la universidad era enseñarle a principiantes y cuando empiezan los cursos, a Danae le ofrecieron participar, se trataba de aprender a través de un juego y ella aceptó. El curso duró casi un año y al concluir la escuela fue invitada a las competencias.

“Obviamente al ser parte yo del equipo inductor, fui invitada a participar y claro que dije que sí, porque me encantó el tema y el juego porque es construcción uno como estudiante empieza a jugar con su imaginación y con lo que aprendido que es la mecánica y la programación”, comentó la universitaria.

Ella admitió que es un reto muy grande, porque tiene que estar cumpliendo con sus clases y al mismo tiempo participar, es decir, sobresalir en un extracurricular.

Estas competencias la han llevado a Yucatán y el año pasado, luego de ganar el premio a mejor programación y conseguir su pase al mundial, también fue a Dallas.

Hoy aspira y espera que su juventud y los dos años de ventaja que tiene con respecto a sus compañeros de generación le den mayores oportunidades, por lo pronto la mecatrónica la sigue moviendo, pues ya trabaja en otra competencia que va ser en Torreón es encuentro con el tema de empoderamiento femenino.

Y este es su mensaje a otros jóvenes:

“Que no le tengan miedo a nada porque uno no pierde, uno aprende conforme a la experiencia, si ven que un joven cae, entonces es ayudarlo a levantarse, porque a veces no nos damos cuenta que los niños y adolescentes son prácticamente el futuro del país y aprendiendo más cosas y fortaleciéndose uno aprende demasiado y sobre todo aprovechando las oportunidades”, expresó la joven universitaria.