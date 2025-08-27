Dan prórroga a tercer juicio por abuso a menores de Techo Comunitario

Ciudad Juárez.– Este miércoles debía iniciar el tercer juicio en contra de Naomy Yamile R. P., vinculada a proceso en 2023 por los delitos de violación con penalidad agravada y maltrato infantil en la guardería Techo Comunitario. Sin embargo, la audiencia fue prorrogada.

El área de Comunicación del Poder Judicial informó que la audiencia será reprogramada por acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua, el cual determinó pausar procesos donde habrá cambio de jueces y juezas.

De acuerdo con el Poder Judicial, las familias fueron notificadas desde el jueves pasado. No obstante, las madres y padres afectados acudieron hoy a Ciudad Judicial para realizar una protesta pacífica, señalando que la Fiscalía General del Estado (FGE) les notificó apenas ayer sobre el cambio de fecha.

El acuerdo, explicaron, busca “garantizar derechos fundamentales, como el debido proceso, la inmediación y la continuidad, ya que algunos de los jueces que llevan los asuntos no fueron electos; por lo tanto, dependiendo de cada caso, si es posible, se puede reagendar”.

Durante la protesta, las familias expresaron su descontento con pancartas y consignas con mensajes como: “la justicia tardía es injusticia” y “no más abuso sexual infantil”.