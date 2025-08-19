Dan prisión preventiva a empresario por fraude millonario

Ciudad Juárez.– La Fiscalía de Distrito Zona Norte dio a conocer que obtuvo la vinculación a proceso en contra de Felipe de Jesús V. G., tras acreditar su probable responsabilidad penal en el delito de fraude, cometido en perjuicio de un ciudadano en Ciudad Juárez

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado invitó a la víctima a invertir una cantidad millonaria en la licorería “Carlitos Güey”, con el objeto de expandir más sucursales, prometiéndole un rendimiento mensual significativo, ofrecimiento que, de acuerdo a lo establecido en el contrato, no cumplió.

El hombre fue detenido el miércoles 13 de agosto en la avenida Adolfo López Mateos y Rubén Posada Pompa, del fraccionamiento Los Nogales.

El juez conocedor de la causa penal 1918/2025 fijó tres meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria, además de mantener la medida cautelar de prisión preventiva.