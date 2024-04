Ciudad Juárez.- Lorena y José Mario Ramírez recibieron un reconocimiento especial de Confederación de Cámaras de Comercio (Concanaco) que fue entregado hoy en el Segundo Congreso Internacional de Mujeres y Líderes Empresariales en Juárez.

Lorena Ramírez fue la primera en recibir una medalla como reconocimiento por su trayectoria como corredora, mientras que su hermano José Mario agradeció a los presentes y habló de su orgullo y admiración por la corredora de larga distancia a quien la describió como “una mujer imparable”.

“Me motiva mucho y la verdad es que es una mujer imparable que ha ido a correr en otros países, no solamente Lorena es corredora, ahora Lorena tiene su propia fundación para ayudar a las familias en las comunidades de la Sierra Tarahumara”, comentó José Mario.

Antes de salir a Tabasco en trabajos de promoción de artesanías de la sierra, Estrella de la Cruz, representante e integrante de la Fundación Lorena Ramírez, se refirió a los objetivos de este proyecto recién aprobado por el SAT el primero de abril.

“Lorena me dice no solo quiero ayudar a la comunidad rarámuri si no a más pueblos indígenas”, dijo de la Torre, quien pidió apoyo para la Fundación de Lorena Ramírez que integran además sus hermanos y padres.

Antes de retirarse, los corredores rarámuris se tomaron fotos con los asistentes quienes hicieron una larga fila para lograr una foto con ellos.