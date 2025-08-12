Ciudad Juárez.- Una maniobra de vuelta en ‘U’ sin precaución fue la causante de un percance que paralizó la avenida Antonio J. Bermúdez por más de 30 minutos.

Los involucrados fueron una Chevrolet Equinox color blanco y un camión de Transporte de Personal marcado con el número económico 10031.

Según los relatos de testigos, la unidad de transporte circulaba sobre la avenida Bermúdez en el sentido de norte a sur.

Al llegar al cruce con la calle Faraday, la conductora de la camioneta, dio una vuelta para integrarse al mismo sentido que el camión, lo cual causó el corte de circulación.

No hubo personas lesionadas, sin embargo los vehículos bloquearon dos carriles de la transitada vialidad.

Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial tomaron evidencia fotográfica, movieron ambas unidades para despejar el tráfico y realizaron el peritaje.