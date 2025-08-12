Ciudad Juárez.– El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), Luis Alfonso Rivera Campos, encabezó este martes la ceremonia oficial de regreso a clases y bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, campus Ciudad Juárez.

Durante el evento, Rivera Campos reconoció el esfuerzo del personal docente y administrativo en la preparación del semestre, subrayando la importancia de motivar a los jóvenes, tanto a quienes inician su formación universitaria como a quienes cursan semestres avanzados. Señaló que, tras la disminución de matrícula derivada de la pandemia, las cifras comienzan a recuperarse.

El rector indicó que actualmente hay alta demanda en carreras como Odontología, Ingeniería Espacial y Psicología, esta última inaugurada en enero de este año. Resaltó que dichas áreas responden a necesidades prioritarias de la sociedad en materia de salud y tecnología, aunque reconoció que la infraestructura se encuentra al límite de su capacidad, por lo que buscan brindar a los estudiantes espacios dignos.

En la ceremonia estuvieron presentes el director general de Bachilleres, Humberto de las Casas; la directora académica de la UACh, Marta Lorena; y el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Mario Duarte. Rivera Campos también visitó los salones para dirigir unas palabras motivadoras a los alumnos.