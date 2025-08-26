Ciudad Juárez.- En tres ocasiones distintas se realizó la fumigación en el parque del fraccionamiento Riberas del Bravo etapa VII, luego de que vecinos colocaron mensajes precautorios por presencia de garrapatas.

El director de Ecología del Municipio, César Díaz, informó que ante el riesgo sanitario, especialmente por tratarse de niños los mayores usuarios del parque, se realizaron tres sesiones de fumigación.

“Vimos que era complicado, aparte por los niños y vimos que era un área de juegos nueva, pero ya se aplicó el veneno correspondiente, jueves, viernes y hoy martes”, dijo el director.

También aseguró que la complicación en esa zona era grande, ya que hay una considerable presencia de perros callejeros.

“Se han fumigado alrededor de 400 casas, que son todo el sector alrededor del parque, pero sí se fumigó todo el perímetro más el área especial de los jueguitos”, señaló.

Dicho parque lineal se encuentra en el cruce de las calles Rivera del Trigal y Rivera del Cubilete, al suroriente de la ciudad y fue entregado por el Gobierno Municipal el 14 de junio con recursos del Presupuesto Participativo 2024.