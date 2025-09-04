Ciudad Juárez.- Con el fin de incrementar la generación de energías limpias, Cruz Pérez dio de banderazo de inicio al Programa de Recolección Diferenciada de Basura y Residuos.

El evento fue realizado en el parque Ecológico Solares, situado en la avenida Valle del Sol y Solares.

Gibrán Solís, director de Limpia, dio conocer qué ciudad Juárez es una de las cinco urbes en la producción de biogas mediante residuos orgánicos.

"Hoy recogimos con los primeros ocho camiones asignados terminando la jornada 54.7 toneladas de residuos orgánicos, con eso vamos a sumar ya a las acciones implementadas con el correcto manejo de los residuos y con el correcto aprovechamiento, hoy tenemos en Ciudad Juárez el 42 por ciento de alumbrado parques y calles con energía limpia. El compromiso y el objetivo alcanzar para el próximo año, en el 2026 el 50 por ciento de la iluminación pública con energía limpia y de ahí continuar con el crecimiento" dijo Solís.

El alcalde agradeció a las empresas que apoyan la iniciativa para generar energía limpia, las cuales son Aseo Municipal, Yvasa y Biogas.

"Realmente qué padre combinación donde están las empresas, las y los vecinos y los funcionarios municipales, es verdaderamente un ejemplo de lo que deberíamos estar haciendo en todos los ámbitos", Dijo Pérez Cuéllar.

El edil reconoció a los vecinos de la Calle del Sol, que fueron quienes apoyaron esta iniciativa.

Van 93 los fraccionamientos que participan en este programa para separar la basura.