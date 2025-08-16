Ciudad Juárez.– Con la atención a 23 vialidades de las más transitadas de la ciudad, el Gobierno Municipal dio hoy banderazo de arranque del programa Cruzada del Cambio, en un acto encabezado por el alcalde y directores municipales.

Hoy iniciarán las labores en 10 de las avenidas seleccionadas por el registro de más tráfico vehicular:

Abraham Lincoln.

16 de Septiembre.

Paseo Triunfo de la Republica.

Tecnológico.

Manuel Gómez Morin.

Ejército Nacional.

Waterfill.

Paseo de la Victoria.

Francisco Villarreal Torres.

Bulevar Tomás Fernández.

Los trabajos iniciaron hoy en el cruce de la calle Fray Junipero Serra y avenida Valle de Juárez, en el sector de San Lorenzo.

Además de los directivos de dependencias que realizarán trabajos complementarios en el ordenamiento urbano, como la Dirección de Desarrollo Urbano, además de áreas de la Oficialía Mayor; Tesorería Municipal; Dirección de Ecología; Dirección General de Desarrollo Urbano; dirección General de Obras Publicas; Dirección de Regulación Comercial; y la Dirección General de Desarrollo Económico.

Las cuadrillas tendrán acompañamiento de unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y Coordinación General de Seguridad Vial (CGSV).

Con el objetivo de que los trabajos tengan un alcance y repercusión permanente en la comunidad, se trabajará con la Dirección de Educación con visitas e intervenciones en escuelas para fomentar el cuidado respeto y amor a la ciudad.

Las acciones de intervención se llevaron a cabo con los datos, informes y estadísticas del Instituto Municipal, de Investigación y Planeación﻿ (IMIP), a través de los cuales se seleccionaron las vialidades principales y la estrategia para el bacheo en vialidades secundarias, tomando en cuenta las recomendaciones de Protección Civil Municipal.

En el evento estuvieron empresarios y representantes de corredores comerciales de la ciudad para atestiguar el compromiso de trabajo intensivo que busca terminar los trabajos en el mes de diciembre y colaborar con el trabajo de ordenamiento urbano.