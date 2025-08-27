Ciudad Juárez.– Las personas adultas mayores a partir de los 65 años de edad tienen derecho a recibir la Pensión del Bienestar del Gobierno Federal. Actualmente hay registro abierto para que las personas que hayan cumplido la edad requisito puedan inscribirse.

La Secretaría del Bienestar informó que del 18 al 30 de agosto se llevaría a cabo la incorporación de personas adultas mayores pon módulos instalados en las diferentes regiones del país.

En Juárez, la dirección regional de Programas para el Bienestar, informó que el programa ya beneficia a 147 mil 502 personas, por lo que se busca sumar a quienes han cumplido años y tienen derecho a esta pensión por 6 mil 200 pesos cada dos meses.

Las personas que cumplan con la edad deben presentar los siguientes documentos:

- Identificación oficial (INE, Inapam, pasaporte vigente, carta de identidad).

- Acta de nacimiento.

- CURP certificada y de reciente impresión.

- Comprobante de domicilio.

Los módulos de registro atienden de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y se encuentran instalados en los siguientes espacios públicos para facilitar el acceso de la ciudadanía:

- Centro comunitario Kilómetro 20.

- Parque Galeana.

- Parque Borunda.

- Centro comunitario Eréndira.

- Polideportivo Revolución.

- Parque Ampliación Aeropuerto.

- Plaza Zaragoza.

- Parque Torres Sur.

- Unidad Deportiva Oriente Siglo XXI.