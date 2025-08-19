¿Cumpliste 65 años? Así puedes obtener la pensión del Bienestar

Ciudad Juárez.- Todas las personas mexicanas que viven en el país tienen derecho a acceder a la pensión de Personas Adultas Mayores al cumplir los 65 años de edad. Esta semana inició la cuarta campaña del año para inscribirse, aquí le contamos los detalles.

La delegada de Programas para el Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez Jiménez, informó que la campaña estará disponible del 18 al 30 de agosto con el objetivo de beneficiar a quienes trabajaron por el bien y el desarrollo de la ciudad, estado y país.

“A partir de ayer se abrió el registro a las personas adultas mayores, podrán acudir a los diferentes módulos de registro”, explicó.

Omar García Palomares, director regional de los Programas para el Bienestar en Juárez, detalló que los espacios de atención y registro se encuentran instalados en espacios públicos para facilitar el acceso de la ciudadanía de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde:

Centro comunitario Kilómetro 20.

Parque Galeana.

Parque Borunda.

Centro comunitario Eréndira.

Polideportivo Revolución.

Parque Ampliación Aeropuerto.

Plaza Zaragoza.

Parque Torres Sur.

Unidad Deportiva Oriente Siglo XXI.

Al ser parte de la región, en el municipio de Praxedis la atención será en el Centro Integrador de Desarrollo (CID) ubicado en la calle Coahuila y Guadalupe Victoria; y en el municipio de Guadalupe la atención se brinda en el CID en la avenida Miguel Hidalgo 128.

Los cuatro documentos que deben presentar las personas adultas mayores para poder completar su registro son:

Identificación oficial (INE, Inapam, pasaporte vigente, carta de identidad).

Acta de nacimiento.

CURP certificada y de reciente impresión.

Comprobante de domicilio.

Las personas deben tener los 65 años cumplidos, o más edad, para poder acceder a este programa.

Al realizar el registro deberán proporcionar dos números de contacto para que la dependencia pueda estar en comunicación cuando llegue su tarjeta bancaria y proporcionar información sobre el programa.