Cuidado con remates de Home Depot; venden mercancía rota, dañada e inservible

Ciudad Juárez.– Lectores de Netnoticias se quejaron de que las tiendas Home Depot México en Ciudad Juárez por engañar al consumidor al vender mercancía a menor precio con daños y sin especificar el defecto, denunciaron que el personal no permite al cliente revisar la mercancía que está adquiriendo, además de etiquetar los productos con precios distintos a los reales.

"Me vendieron unas lámparas a un precio más bajo, y para empezar, estaban mal etiquetadas. A la hora de pagar me dijeron que ese no era el precio. Les pedí que revisaran la mercancía y se negaron, argumentando que si estaba dañada me la iban a cambiar. Al percatarme de que el producto estaba mal, regreso a la tienda y me dijeron que, por ser mercancía de remate, no podían devolverme mi dinero. Tuve que discutir con la cajera y la encargada hasta que, después de mucha discusión, accedieron a devolverme mi dinero”, expresó el quejoso.