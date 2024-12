¡Cuidado con el monóxido y las enfermedades! Sigue estas recomendaciones

Ciudad Juárez.- Con el inicio de la temporada invernal en octubre y su finalización en marzo, Verónica Carrión, encargada de Epidemiología de Región Sanitaria Juárez, ha emitido una serie de recomendaciones para prevenir afecciones y enfermedades entre la población.

Este año, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica 48 frentes fríos y siete tormentas invernales. La primera tormenta invernal se registró este mes, con otra esperada en diciembre, dos en enero y tres en febrero. Además, debido al fenómeno de La Niña, se anticipan condiciones extremas en la ciudad.

Los riesgos asociados a la exposición al frío incluyen quemaduras por congelamiento e hipotermia, por lo que es crucial proteger a las personas en situación de calle y con viviendas vulnerables.

Además, cerca del 90 por ciento de los casos reportados durante esta temporada son por intoxicación por monóxido de carbono, así como incendios.

También, se registra un incremento de infecciones respiratorias, como influenza, Covid y el virus sincicial respiratorio, que es más frecuente en niños y adultos mayores.

La llegada del frío y las enfermedades

Por cada grado que disminuye la temperatura por debajo de los 18 grados centígrados, las muertes incrementan un 1.5 por ciento. El frío no solo aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, sino afecciones cardíacas y cerebrovasculares.

Archivo | Ilustrativa

Entre las recomendaciones son: promover la lactancia materna, no fumar en lugares cerrados o cerca de niños o adultos mayores, evitar quemar leña o braceros en habitaciones cerradas. Evitar cambios bruscos de temperatura, uso de cubrebocas, mantener ventiladas en casa y habitaciones, tomar abundantes líquidos, frutas y verduras ricas en vitamina C y A, seguimiento al esquema de vacunación de menores de 6 meses a 4 años, y contra la influenza, con prioridad en mujeres embarazadas, niños y adultos mayores.

En caso de presentar signos de alarma en niños es importante acudir al médico, cuando presentan respiración rápida, dificultad para comer o amamantar, se le hunde la piel entre las costillas al respirar, fiebre persistente, coloración azulada alrededor de los labios y se ven muy enfermos.

La hipotermia se registra cuando el cuerpo tiene una temperatura menor o igual a 35 grados centígrados, por lo que, recomiendan utilizar ropa gruesa de lana, algodón, guantes, bufanda y gorro, comer alimentos con alto contenido calórico, no salir después de bañarse o hacer actividades físicas a la intemperie en bajas temperaturas.

Una persona que registra hipotermia, presenta un estado de letargo, por ello, es importante alejar a la persona del frío, cubrirla con cobijas, ofrecerle bebidas calientes y acudir inmediatamente a la unidad médica.

Cuidado con el monóxido

En cuanto a la intoxicación por monóxido de carbono, es importante revisar cocinas y estufas en mal estado, braceros prendidos, calentadores de agua al interior de la vivienda, chimeneas con mala ventilación y automóviles encendidos en cocheras.

Cortesía | Ilustrativa

Como medidas preventivas ante la sospecha de fuga de gas o presencia de monóxido de carbono es importante llamar a los bomberos o 911. No activar fuentes de calor o luces.

En caso de intoxicación es importante llamar a los servicios de emergencia, evacuar al afectado de la zona, exponerlo al aire libre, colocarlo en posición fetal y trasladarlo a una unidad médica.

Las quemaduras se registran con mayor frecuencia durante la temporada invernal y las medidas preventivas son: alejar calentadores de menores, no colocar líquidos calientes al alcance de niños, no utilizar pirotecnía, no prender leñas o braseros dentro de la vivienda, y por las noches apagar o desconectar aparatos eléctricos y calentones.

En caso de sufrir una quemadura, dejar correr el agua fría sobre la zona afectada, no tocar la quemadura con manos sucias, no reventar ampollas, si la quemadura es considerable acudir a recibir atención médica.

En el hogar es importante revisar el adecuado funcionamiento de calefacción o calentones, permitir una adecuada ventilación, permitir puertas y ventanas, vigilar adornos, luces e instalaciones eléctricas que pueden provocar un incendio.

Para la familia en caso de avisos de temperaturas extremas es importante almacenar alimentos, agua embotellada y comestibles para una semana. Identificar el refugio temporal más cercano a su domicilio y atender los llamados de protección civil.

En cuanto a los riesgos de enfermar son estar en contacto con personas enfermas, ambientes contaminados y cambios bruscos de temperatura, por lo que, destacó que es importante no automedicarse.