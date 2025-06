Cuerpos del crematorio no serán llevados al Semefo

Ciudad Juárez.- Debido a que la localización de los cuerpos en el crematorio no ha derivado en la comisión de un delito, las autoridades dieron a conocer que no se ha previsto realizar su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Así lo dio a conocer el doctor Javier Sánchez Herrera, director de servicios periciales del Servicio Médico Forense durante la tarde del viernes, previo a que se cumplieran 24 horas desde que inició la intervención en el crematorio.

El reporte de olores fétidos que se realizó la tarde del jueves 26 de junio alrededor de las 7:30 de la tarde en la calle Querétaro, entre avenida Las Granjas y calle Tapachula, permitió ubicar dos cuerpos en una carroza en los patios del crematorio, posteriormente y durante los trabajos del viernes, los cuerpos se contaron por decenas.

“Estamos realizando el trabajo de individualización, estamos dándoles la dignidad que los cuerpos merecen en su momento el prestador de servicios no tuvo. Los vamos a resguardar en una caja refrigerada para preservarlos”, detalló Sánchez Herrera.

De acuerdo con el funcionario estatal, la situación no ha derivado en la constitución de un delito como tal y debido a que no se ha recibido una indicación por parte del Ministerio Público para el resguardo de los cuerpos no serán trasladados al Semefo, explicó.

“Ahorita están a disposición de Coespris no de la Fiscalía”, precisó.

Planteó que de realizar el traslado para ingresarlos al Semefo sería iniciar una carpeta de investigación, sin embargo, la información disponible es que se trata de cuerpos que fueron trasladados por funerarias prestadoras de servicio para su incineración.

“Desconozco yo la razones por las que no se le dio ese destino final y se convierte también en un problema de salud pública, estamos nosotros llevando una colaboración conjunta con Coespris y vamos a tratar de qué, lo que a nosotros nos toca con el equipo personal especializado y los insumos de la dirección de servicios especiales, poder ayudar”, explicó.