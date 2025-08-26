Ciudad Juárez.- El cadáver de una mujer que fue localizado en la tarde de este martes en una brecha de terracería al suroriente de la ciudad era devorado por animales.

Un elemento investigador reveló que el cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición y presentaba mordidas características realizadas por carroñeros, sobre todo por la zona despoblada del hallazgo.

La presencia del cadáver fue reportada alrededor de tres kilómetros de distancia del cruce de la avenida Miguel de la Madrid y bulevar Fundadores.

También se mencionó que el hecho se investigará como un homicidio doloso.