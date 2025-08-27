Cuerpo 'encobijado' en El Sauzal tenía manchas de sangre

Ciudad Juárez.- Una cobija blanca manchada de sangre envolvía a una víctima de homicidio doloso localizada en la zona de El Sauzal.

Agentes investigadores determinaron que el fallecido era un hombre, el cual tenía los pies que sobresalían de la cobija, atados con una soga.

El cuerpo estaba tirado a un costado de la calle Rivera de Tena, cruce con Juan Escutia, en una zona de alta maleza.

La Policía Municipal custodió la escena rodeada con cintas rojas y la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el procesamiento.

En cuatro días han sido ultimadas tres personas en la colonia El Sauzal: Un adolescente de 17 años tirado en una tapia, uncuerpo 'encobijado' tirado sobre un baldío y el recién hallado entre los matorrales.