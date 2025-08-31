¿Cuántos salvavidas hay en Ciudad Juárez y cómo se regula su labor?

Ciudad Juárez.- Ciudad Juárez cuenta con un programa de capacitación constante para salvavidas, pero la labor de estos profesionales a menudo genera dudas sobre su responsabilidad y la de los padres de familia al supervisar a menores en albercas y espacios acuáticos.

Sergio Rodríguez, director de Protección Civil, aclaró que los salvavidas están capacitados para intervenir en situaciones de emergencia, como cuando un menor o adulto se encuentra en riesgo de ahogamiento. Sin embargo, subrayó que no son cuidadores de niños, y que la vigilancia de los menores sigue siendo responsabilidad de los padres. “El salvavidas es una persona que se capacita para poder ayudar en un evento especial, en una situación especial. Su obligación es intervenir inmediatamente para salvaguardar a la persona, pero los padres deben estar muy al pendiente de los niños”, explicó.

Capacitación y número de salvavidas en Juárez

Durante este año, Protección Civil ha capacitado a alrededor de 300 personas en cursos de rescate acuático, salvamento y primeros auxilios. Los entrenamientos incluyen RCP, maniobras de Hemlich y protocolos de atención hasta la llegada de los paramédicos.

Las capacitaciones se realizan de forma continua: los viernes se enfocan en el nado y rescate acuático, mientras que los martes se dedican a la instrucción en RCP y primeros auxilios. Los grupos se integran progresivamente para garantizar que haya salvavidas disponibles en distintos espacios de la ciudad, desde parques públicos hasta albercas privadas que operan de manera legal.

Rodríguez enfatizó que el papel del salvavidas es supervisar a todos los presentes y estar preparado para intervenir en emergencias, pero la responsabilidad de la seguridad diaria de los menores recae principalmente en los padres. Además, recordó la importancia de que todos los usuarios cumplan con las reglas básicas de seguridad en albercas, como no ingerir bebidas alcohólicas y respetar los tiempos de espera después de comer.

Incidentes recientes y clausura de terrazas

La discusión sobre la responsabilidad se intensificó luego de que un menor de dos años falleciera ahogado mientras festejaba su cumpleaños en la terraza “Alexa”, ubicada en la colonia Revolución Mexicana. Los dueños del lugar fueron notificados para rendir declaración ante Protección Civil, pero no se presentaron. La terraza fue clausurada inmediatamente por operar sin los permisos correspondientes y recibió una multa aproximada de 33 mil a 35 mil pesos.

En la presente temporada de verano, autoridades municipales y la Subsecretaría de Gobernación en la Zona Norte realizaron un operativo de inspección de jardines de eventos y terrazas con alberca. Entre mayo y agosto, se detectaron y clausuraron 70 establecimientos que operaban sin permisos:

Mayo: 11 casos.

Junio: 14 casos.

Julio: 18 casos.

Agosto: 24 casos.

Además del “Jardín de Eventos Alexa”, se clausuraron otros tres espacios: Terraza Rialda, Jardín las Chatas y Jardín Fendi. Los propietarios que operan sin permisos de alcoholes pueden recibir multas de hasta 600 UMAS, equivalentes a 67 mil 884 pesos, y deben cumplir con los requisitos de identificación, licencia de funcionamiento, uso de suelo y contrato de arrendamiento para poder regularizar su operación.

Recomendaciones a la ciudadanía

El director de Protección Civil enfatizó que, al rentar o visitar espacios con alberca:

Verificar que cuenten con permisos y salvavidas certificados.

Supervisar personalmente a los menores, ya que el salvavidas no sustituye la vigilancia de los padres.

Respetar las reglas de seguridad de la alberca para prevenir accidentes.

Con este enfoque, Ciudad Juárez busca garantizar la seguridad de los ciudadanos en espacios acuáticos, reduciendo los riesgos de accidentes y ahogamientos, mientras se fortalece la formación y presencia de salvavidas capacitados en toda la ciudad.