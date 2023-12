¿Cuánto cuestan los cruces 'exprés' a El Paso?

Ciudad Juárez.- El pasado viernes, autoridades mexicanas y americanas se dieron cita en la “joroba” del puente Paso del Norte para aperturar la línea exprés del también conocido como puente Santa Fe. El nuevo carril confinado representa una opción más de cruce para los viajeros fronterizos frecuentes por el mismo precio que pagaban a principios de este 2023.



Desde enero pasado, el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua anunció un aumento a su tarifa total, misma que permite cruzar tanto por la Línea Exprés del Zaragoza como por la de Lerdo con un solo cobro de 10 mil 287 pesos al año. De acuerdo con la dependencia estatal, quienes ya cuenten con el beneficio podrán acceder al nuevo sistema sin ningún cargo adicional.



“El costo no va a aumentar, quienes ya tengan su tarifa total van a poder cruzar por los tres puentes, van a poder usar la línea que en determinado momento les convenga y quienes quieran cambiar su cobro de un solo puente por el pase total, lo único que tiene que hace es pagar la diferencia de los meses que les quedan en su otra membresía”, explicó Rogelio Fernández Irigoyen, director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.



Cabe recordar que la modalidad de los cruces abreviados depende de ambos lados de la frontera, por lo cual, todos quienes tramiten una Línea Exprés también deberán solicitar su inscripción al programa de la Red Electrónica Segura para Inspección Rápida de los Viajeros (SENTRI, por sus siglas en inglés). A diferencia del sistema mexicano que cobra por cada vehículo registrado, la medida americana hace lo propio por persona. Es decir, con el cobro de 122 dólares, una familia de cuatro pagaría 490 dólares en total, casi 8 mil 500 pesos mexicanos, por el permiso con vigencia de cinco años.

Haciendo las sumas, cruzar con prontitud hacia el otro lado de la frontera, con pase SENTRI para una sola persona tiene los siguientes costos aproximados, debido a la cotización del dólar:



- Tarifa de un solo puente + SENTRI= 9 mil 006 pesos (aproximadamente)

- Tarifa total + SENTRI= 12 mil 445 pesos (aproximadamente)



Pese a que los cobros podrían parecer elevados para algunas personas, a ojos de quienes administran los cruces fronterizos ven la nueva línea como una opción necesaria para desahogar el ocupado cruce de la zona centro.

“La idea de abrir una Línea Exprés en el puente Santa Fe fue idea de CBP. Ellos nos expresaron la necesidad de abrir más puntos para cruces rápidos, porque las horas pico se saturan. Lo que nosotros les solicitamos es que mantuvieran todas sus casetas abiertas, no como en ocasiones donde están abiertas dos o incluso una nada más”, comentó Fernández Irigoyen.



Por su parte, el director de puertos fronterizos de CBP en el sector de El Paso, Ray Provencio, destacó la rapidez con la que los usuarios del nuevo sistema podrán cruzar hacia la también llamada “Ciudad del Sol”.



“Antes nada más teníamos tres carriles disponibles para el programa de viajeros confiables, reconocimos que la saturación era un problema notable para quienes realmente necesitan cruzar de manera rápida y eficiente. La medida es para apoyar a la comunidad, no nada más de El Paso, sino a la comunidad de Juárez también, a toda la población binacional”, explicó Provencio.



De acuerdo con las cifras de CBP, en lo que va del año han cruzado 1.2 millones de vehículos por el puente Paso del Norte, número que según la dependencia hacía más que necesario el cruce por medio de línea SENTRI para evitar la saturación del puerto en años venideros.



“Hace dos años contabilizamos poco más de un millón de viajeros a través de los tres carriles que ya teníamos. El año pasado ese número subió hasta un millón 400 mil cruces, ese incremento de casi medio millón en tres carriles fue una señal muy clara de que íbamos encaminados hacia la saturación del sistema”, añadió el jefe de puertos.



Además de despresurizar los viajes hacia el estado de Texas, los oficiales de la unión americana señalan que el nuevo carril también representa un auxilio en el combate conta el tráfico de drogas y de armas.



La ayuda contra el fentanilo



De acuerdo con cifras proporcionadas por Hector Mancha, director de operaciones de campo de CBP, en 2023 se decomisaron 7 mil 500 libras (casi 3 toneladas) de sustancias ilícitas por medio de los cruces internacionales. Entre estas destacan el cristal, la cocaína y el fentanilo, suficientes para arrebatarle la vida a 83 millones de personas.

Aduanas y Protección Fronteriza señaló que el sistema de cruces rápidos ayudará a poder enfocar más esfuerzos en la detección de estupefacientes, pues no se tendrá que emplear el mismo esfuerzo para revisar a los usuarios con pase SENTRI.

“Las personas que van a estar cruzan por este nuevo carril, ya fueron investigados previamente, pasaron por inspecciones muy minuciosas y se les considera de bajo riesgo. Por eso no vamos a necesitar poner tanto esfuerzo en ellos y nuestros oficiales se van a poder enfocar más en los carriles regulares para detener el tráfico de fentanilo y otras drogas, además de la migración ilegal”, señaló Roger Maier, vocero de CBP.



Pese a que el carril confinado ya funciona y que ya tiene registrados por lo menos mil 400 usuarios registrados, no parece haberse acordado ningún tipo de cooperación fuera de lo ordinario por parte de CBP en lo que respecta a las operaciones del puente en su lado de la frontera, cosa que según las autoridades estatales ya estaba acordado.



“No, nosotros no acordamos extender ningún tipo de operación en las casetas, todo va a funcionar de manera ordinaria. Tampoco tenemos ninguna información sobre algún posible acuerdo”, dijo Maier.