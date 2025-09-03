¿Cuándo cobrar la pensión Mujeres Bienestar?

Ciudad Juárez.- Si eres beneficiaria de la pensión Mujeres Bienestar y no conoces cuándo recibirás tu pago, aquí te contamos los detalles para saber el momento en el que podrás cobrar tu pensión y las opciones para hacerlo.

Los programas prioritarios de la Secretaría del Bienestar reciben recursos cada dos meses, esta semana inició la dispersión de recursos correspondientes al bimestre septiembre-octubre, en el que se incluye a los siguientes programas:

- Pensión Mujeres Bienestar por 3 mil pesos bimensuales.

- Pensión de Personas Adultas Mayores por 6 mil 200 pesos en cada bimestre.

- Pensión de Personas con Discapacidad 3 mil 200 pesos cada dos meses.

- Apoyo para Hijos e Hijas de Madres Trabajadoras, por mil 650 pesos bimensuales.

- Sembrando Vida por 6 mil 450 pesos mensuales.

Los depósitos se realizan del 1 al 25 de septiembre por orden alfabético y día de la semana, al día de hoy se ha depositado a beneficiarias cuya inicial de su apellido sean las letras A, B y C. Esta semana se completarán los depósitos también a los apellidos con las letras D, E y F. El resto de los depósitos continuarán el lunes 8 y los días sucesivos.

A partir de la fecha de depósito, los beneficiarios pueden consultar su saldo a través de la aplicación del Banco del Bienestar que se puede descargar e instalar tanto para Android como para iOS.

Otra opción es que las beneficiarias se comuniquen a la línea telefónica del Banco del Bienestar al número 800 900 2000, en la operadora ingresar la opción 1, luego deben escribir los números de su tarjeta y cuando la contestadora lo solicite también ingresar el año de nacimiento, para consultar el saldo y si ya cuentan con su depósito.

Al contar con su tarjeta bancaria, las derechohabientes pueden hacer pagos en supermercados, tiendas de conveniencia, servicios del hogar, entre otros establecimientos con terminal. En caso de preferir o necesitar contar con el recurso en efectivo pueden hacer retiros en cajeros automáticos o en ventanilla en cualquiera de las ubicaciones del Banco del Bienestar:

- Sucursal Mariscal, calle Ignacio Mariscal y calle Mejía.

- Sucursal Ex hipódromo, avenida Vicente Guerrero y avenida Antonio J. Bermúdez.

- Sucursal Centro (solo ventanilla): en calle Ramón Corona y 16 de Septiembre 137, colonia Centro.

- Sucursal Aerojuárez, calle Enrique Pinocelli 8881, de la colonia Aerojuárez.

- Sucursal Azteca, calle Acolhuas 3180, colonia Azteca.