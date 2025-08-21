Ciudad Juárez.- Los tiempos de espera en los cruces internacionales hacia El Paso, Texas, registran variaciones este jueves por la mañana, siendo el puente Paso del Norte (Santa Fe) el más saturado.

En el puente Córdova-Américas (Libre), los automovilistas esperan alrededor de 40 minutos en carriles estándar y 30 minutos en Ready Lane, mientras que el cruce peatonal apenas tarda un minuto.

Por el Paso del Norte (Santa Fe), el cruce vehicular presenta la mayor carga, con 60 minutos de espera tanto en carriles estándar como en Ready Lane. El cruce peatonal reporta alrededor de cinco minutos de fila.

En el Zaragoza-Ysleta, los tiempos son de 20 minutos en carriles estándar, 15 en Ready Lane y un minuto a pie.

Por su parte, el cruce de Santa Teresa se mantiene libre, sin filas en carriles vehiculares ni en el paso peatonal.