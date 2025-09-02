Ciudad Juárez.- Los cruces internacionales hacia El Paso, Texas registraron una importante saturación, con tiempos de espera que van de los 40 a los 52 minutos en carriles regulares.

En el puente Córdova-Américas se reportó la mayor demora, con filas que superan los 50 minutos tanto en estándar como en Ready Lane.

Por el puente Zaragoza-Ysleta y el Santa Fe, los tiempos rondan entre 40 y 45 minutos, con filas que se extienden varias cuadras desde las casetas de cobro.

En contraste, los accesos peatonales mantienen un flujo ágil, con esperas de apenas uno a cinco minutos según el cruce.

Compartir:
Tal vez te interese
Adrián Marcelo copera 50 mil pesos para realización de boda de fan
Viral Adrián Marcelo copera 50 mil pesos para realización de boda de fan
Juez ordena cambios en Google por caso de monopolio
Internacional Juez ordena cambios en Google por caso de monopolio
Publicidad
Enlaces patrocinados