Ciudad Juárez.- Los cruces internacionales hacia El Paso, Texas registraron una importante saturación, con tiempos de espera que van de los 40 a los 52 minutos en carriles regulares.

En el puente Córdova-Américas se reportó la mayor demora, con filas que superan los 50 minutos tanto en estándar como en Ready Lane.

Por el puente Zaragoza-Ysleta y el Santa Fe, los tiempos rondan entre 40 y 45 minutos, con filas que se extienden varias cuadras desde las casetas de cobro.

En contraste, los accesos peatonales mantienen un flujo ágil, con esperas de apenas uno a cinco minutos según el cruce.