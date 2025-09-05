Ciudad Juárez.– La mañana de este viernes los puentes internacionales que conectan con El Paso presentaron filas considerables, con tiempos de espera de hasta 65 minutos en carriles regulares.

En el puente Córdova-Américas, el cruce se reportó en 65 minutos en carril estándar, 58 minutos en Ready Lane y 15 minutos en acceso peatonal.

En el puente Santa Fe, las demoras fueron similares: 65 minutos en carriles regulares, 60 minutos en Ready Lane y 15 minutos a pie.

En el puente Zaragoza-Ysleta, los tiempos alcanzaron 45 minutos en carril estándar, 40 en Ready Lane y 10 minutos en cruce peatonal.

Por su parte, en el puente Santa Teresa la espera vehicular fue de alrededor de 45 minutos.