Ciudad Juárez.- Esta mañana distintos cruceros de Ciudad Juárez se pudieron ver adornados con arreglos florales, peluches y dulces con motivo al 14 de febrero, día de San Valentín.

Emprendedoras de la ciudad deciden promover sus productos a través de redes sociales o exponerlos a los automovilistas que circulan por las diferentes vialidades de la ciudad, como la señora Cristina, quien desde hace 10 años se puede encontrar en el cruce de la Av. Montes Urales y Sierra Ranchería desde las 9:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

Arreglos para todos los gustos y edades se pueden encontrar en su carpa, pues según comenta su perseverancia y dedicación le han permitido ganarse el respeto y confianza de las personas, al grado de realizar solo algunas entregas a domicilio.

También durante la Pascua, Día del Niño o Día de la Madre se dedica a preparar su mercancía con algunas semanas de anticipación para estar lista en los días fuertes del año:

“yo agradezco la confianza que me tienen mis cliente, cada año que permiten que no se me quede ninguno de mis arreglos y sobre todo el apoyo de mi hija y nuera, quienes se unen a mi proyecto en estos días”, mencionó la vendedora.