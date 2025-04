Ciudad Juárez.– La Semana Mayor llegó al Triduo Pascual, que es el tiempo para recordar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, y al ser jueves, viernes y sábado, el periodo litúrgico y los días centrales del cristianismo no dejan de estar llenos de prácticas de los creyentes en esta fe.

Sin embargo, muchas de las cosas que en el pasado eran cosas comunes en los Días Santos en este país, hoy dejaron de serlo e incluso ya muchos no las recuerdan o ni las conocieron.

El padre Juan Carlos López, vocero de la Diócesis de Ciudad Juárez, destaca que estas eran prácticas que reflejaban el sentido del día, reflejaban el duelo, la tristeza porque el maestro ha muerto.

“Era la tristeza de los discípulos que se narra en el Evangelio y que se vivía con esas prácticas, que no se hacen ya, no porque la iglesia las haya prohibido, sino porque se ha relajado la vida, porque se ha descristianizado muchos de los días”, lamentó el religioso.

Miguel Rivera, de 50 años, recuerda en su infancia muchas de las cosas que su abuela practicaba en estos tiempos: "solo se comía la comida que era parte de la reliquia, la comida santa, que hoy conocemos como de Cuaresma, es decir, alimentos modestos sin carne, conocidos en la cuaresma, como lentejas, nopales, tortas de camarón, pipián, entre otras opciones conocidas, pero además en el pasado en verdad los días santos no se trabajaban":

Su esposa interviene y recuerda que cuando era niña las personas “no se bañaban, ni realizaban actividad alguna en su casa al iniciar el Jueves Santo, no se limpiaba, porque no se barría, no nada, en casa se tapaban los espejos y los santos (esta practica aun existe en los templos católicos, pero no en las viviendas), no se escuchaba música, ni se veía televisión y además era ayuno obligado para todos”, refirió, la mujer que además agregó que, en aquel tiempo, no se abrían los antros.

El sacerdote mencionó que la idea original de las vacaciones en estos tiempos (en un país donde prevalecía el catolicismo) era buscar la asistencia a los servicios religiosos, pero hoy mucha gente se organiza para irse a la playa, para salir de vacaciones, pues si la semana de Pascual (luego del domingo de Resurrección), pero la Semana Santa, es para participar en las prácticas religiosas, dijo.

“Entonces se fue relajando la conducta, se va perdiendo el sentido de fe, luego se va trivializando la fe y luego se va generando una idea de que soy yo y Dios, sin la iglesia y bueno, pues se van perdiendo todas estas costumbres que no están mal, hay unos que no se bañan, pues sí hay que bañarse, que no limpian la casa, pues si hay que limpiar si se necesita, pero por ejemplo si se puede hacer un gesto de renuncia pues hoy hágalo”, recomendó el religioso.

Estos gestos de renuncia pueden actualizarse y ajustarse a la modernidad, por ejemplo, hoy no voy a ver televisión, o no voy a poner música, o dejare lo necesario el celular, expresó el padre.

Evidentemente la Semana Santa no son días para pasear, no porque sea un peligro extra, sino porque de acuerdo con la fe católica, es un día de duelo (no hay misa en ningún lugar del mundo, porque la iglesia está en duelo por la muerte de Jesús) “Es un día de recogimiento y de esperar la resurrección, porque estamos esperando que el señor resucite”, mencionó el vocero de la Diócesis.

“Estamos junto al sepulcro, con María, con Magdalena, como los discípulos y ese es el sentido, pues se ha relajado la conducta, vemos que es un día para muchos de tomar, algunos con música exagerada, pero aun se conserva una sensibilidad y un respeto, propio, por ejemplo cuando salimos a las procesiones, salimos al viacrucis, y aunque haya gente que no participa porque no puede por su trabajo, por ejemplo pasamos frente a comercios y sale la gente y se une en ese momento de oración, esta la marcha del silencio y pasa y se une a ese momento de silencio”, dijo el religioso

Para el sacerdote, considerando la modernidad y los compromisos que hoy la vida tiene, los creyentes están llamados a rescatar lo que en medio de nuestra vida podamos ofrecerle al Señor como practica propia de nuestra fe.