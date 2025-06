Crematorio tenía permisos; no hay delito por cuerpos embalsamados: Coespris

Ciudad Juárez.– Autoridades de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coespris) y de la Fiscalía General del Estado en la zona norte descartaron que exista delito alguno en el hallazgo de alrededor de 60 cuerpos en un crematorio ubicado en el surponiente de la ciudad, ya que el establecimiento contaba con los permisos correspondientes para operar. No obstante, reconocieron que existen faltas administrativas que ya están siendo revisadas, informó Carlos Tarín, comisionado estatal para la prevención contra riesgos sanitarios.

“Se ha venido manejando que es un crematorio clandestino; no es así. El establecimiento cuenta con todos y cada uno de los permisos para trabajar de manera regular. Es muy importante agradecer también la cooperación de la Fiscalía General del Estado y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), que se han sumado a esta comisión para el esclarecimiento y, sobre todo, para dar certeza de dos cosas: primero, que no se encontró ningún hecho delictivo; los cuerpos que se localizaron están perfectamente embalsamados, no en estado de descomposición. También agradecemos la presencia de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, para que, si alguno de los familiares de estos difuntos requiere apoyo económico, se les pueda asistir”, expresó el funcionario.