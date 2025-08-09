Crematorio Plenitud: cuando el duelo paraliza y pone en riesgo la salud mental

Ciudad Juárez.– El caso del crematorio Plenitud, donde 386 cuerpos que debían ser cremados fueron ocultos y apilados sin el procedimiento debido, ha sumado a la indignidad del trato a los fallecidos la falta de atención profesional tanatológica e incluso psicológica a sus deudos y familiares cercanos (por lo menos tres por cada caso).

La tanatóloga Isabel Urzúa, profesional dedicada a acompañar a personas que han sufrido una pérdida, califica este caso como un retroceso en las etapas del duelo de las familias, un duelo que queda congelado, detenido en un momento de ira.

“Porque si yo ya había hecho todo un proceso —quizás algunos no—, pero ya había asumido la ausencia física de mi familiar, y de pronto aparece todo esto y me doy cuenta de que también soy parte de este caso, es como una burla, una falta de valores, principios, ética y sentido común”, expuso la especialista.

De acuerdo con Urzúa, en las notas informativas sobre el caso puede percibirse que no se le ha dado suficiente importancia a las emociones de las personas que, de pronto, descubren que su padre, madre, hermano(a) o hijo(a) estaba entre ese montón de cadáveres.

Trabajos de las autoridades en el Crematorio Plenitud | Foto: Cortesía

“Y ahora, ¿cómo decir a quién le lloré y a quién despedí? ¿Qué hago con todo este dolor que tengo?”, cuestiona la especialista, quien afirma que, con este caso, el duelo adquiere nuevas dimensiones.

Para la tanatóloga, los familiares que atraviesan esta experiencia tienen su salud mental comprometida.

“Sí hay una cuestión de salud mental. Considero que se tratarán de evadir a través de algún diagnóstico que pueda surgir por toda esta mezcla de emociones. La salud mental está comprometida, porque ¿cómo le dices a una persona: ‘Aquí tengo a su difunto, pero de estos 386 no sé cuál es’? Necesito su ADN y la paciencia del mundo, porque cada cuerpo requiere siete días de hidratación para obtener huellas dactilares y compararlas con su ADN, para ver si alguno corresponde a su familiar”, detalló.

Según su experiencia, una sola sesión con un psicólogo no es suficiente en este caso. Los deudos requieren un acompañamiento más completo, incluso en el momento en que se les notifique que el cuerpo ha sido identificado como su esposo(a), hijo(a), hermano(a), padre o madre.

Foto: Carolina Hinojos

Urzúa considera que no solo son necesarios grupos que clamen justicia —indispensables dada la naturaleza del caso—, sino también espacios donde profesionales atiendan la salud mental de los dolientes y los acompañen en esta nueva dimensión de pérdida.

“Que pudieran buscar apoyo tanatológico, poder llorar, rabiar, decir lo que sea. Sé que esto no me devolverá a mi familiar, pero ya tengo a quién llamar para decirle que hoy amanecí pésima, y uno como profesional va trabajando con ello”, expresó.

La especialista recomendó a los deudos realizar un ritual para despedirse y decirle a sus difuntos: “Te consideré porque te viví en el proceso y te entregué a Dios”.

Foto: Carolina Hinojos

La dignidad del cuerpo permanece después de la muerte

De acuerdo con el sacerdote Juan Carlos López, licenciado en Teología Moral especializado en Bioética, la dignidad del cuerpo permanece en el tiempo, incluso después de la muerte. Desde esta visión, la persona es la unión integral y permanente entre cuerpo y alma como principio de vida espiritual (para los creyentes) por su relación con Dios.

“Por eso la obligación de cuidarse, atenderse; por eso el derecho a la salud y a una vida digna, porque es la experiencia desde el cuerpo. No solo desde la perspectiva religiosa, sino culturalmente: en todas las culturas existen ritos fúnebres, que expresan no solo tristeza por la separación, sino la conciencia de que te estás despidiendo de alguien importante”, explicó.

El cuerpo, aunque se descomponga, es la casa terrenal de cada persona y la manifestación visible de nuestra identidad. Es lo que confirma que habitamos en la Tierra. Un cuerpo que pertenece a una persona no es un desecho, sino aquello que la identificó en vida.

Y si ese cuerpo tiene un nombre, también tiene historia y vínculos emocionales.

Carolina Hinojos

“Es el cuerpo de una persona que fue papá, mamá, abuela(o), hijo(a), hermano(a). No es solo la materialidad del cuerpo, sino su significado con los vínculos afectivos, emocionales y relacionales. El cuerpo siempre es signo de la persona, porque es la manera en que nos hacemos presentes en la vida y en la relación con los demás”, destacó el presbítero.

Por ello, la pérdida de un ser querido es dolorosa y los ritos fúnebres, sean o no religiosos, se realizan con respeto, porque honran tanto al cuerpo como al dolor de los deudos. “Se trata con dignidad y pudor, por todo lo que implica y significa, porque hay historia y vínculos que deben cuidarse”, añadió.

En este sentido, es comprensible que los familiares de quienes creen que estaban en el crematorio Plenitud sufran al pensar que sus seres queridos pudieron ser parte de esas imágenes de cuerpos apilados y ocultos.

“No piensan solo que era el cuerpo de mi mamá; la pregunta es: ¿cómo es posible que el cuerpo de mi mamá haya estado ahí? Porque a través del cuerpo entramos en relación con los demás, y esa es la gravedad de esta situación que causa tanto dolor: era una persona con historia, vínculos y familia”, lamentó el religioso.

Familiares exigen justicia | Foto: Carolina Hinojos

El sacerdote reconoció que los afectados deberán rehacer su camino de duelo, y que el dolor será mayor por el trato indigno que recibieron sus seres queridos. Les envió este mensaje:

“Que los acompañamos en su dolor. Jamás sabremos lo que están experimentando, porque solo es suyo. Tratamos de unirnos a su pena y tristeza en oración y acompañamiento desde la fe, en el sentido de la vida y el misterio de la resurrección, para quienes creemos en Jesucristo como Hijo de Dios. Creo que también hay que esperar para rehacer nuevos caminos para el duelo”, expresó.