Cree IP que nuevo hospital IMSS no estará listo en su inauguración

Ciudad Juárez.– Luego de que se diera a conocer la visita del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum para la inauguración del Hospital de Especialidades del IMSS este próximo viernes 9 de agosto, Isela Molina, presidenta de Canacintra y actual coordinadora del Consejo Coordinador Empresarial, consideró el tema como preocupante.

“Estamos preocupados porque creemos que una obra que no está terminada, no veo yo la manera en que vengan a hacer una inauguración de una obra que está incompleta, estábamos hace un par de meses a un 70 por ciento de terminación de la obra, digo las matemáticas no pueden fallar que en un par de meses el 100 por ciento se pueda terminar”, expuso la empresaria.