Ciudad Juárez.- Debido al crecimiento exponencial y desordenado del suroriente de Ciudad Juárez, se hace más evidente la falta de servicios como vivienda, transporte, alumbrado y, sobre todo, escuelas públicas, lo cual dificulta que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a la educación.

María Antonieta Pérez Reyes, diputada local de Morena por el Distrito 10, informó que todo el sector del suroriente de la ciudad, como el fraccionamiento Riberas del Bravo, San Pancho, Arecas, entre otras, han tenido un crecimiento exponencial pero de manera desordenada, con muy poca infraestructura, lo cual ha derivado en la falta de escuelas, desde primaria hasta universidad.

Indicó que el problema se agrava porque hay una importante falta de transporte, lo cual dificulta el traslado de los estudiantes para llegar a las escuelas más cercanas, lo que provoca la deserción escolar.

Jazmín Ibarra Trejo

Suroriente concentra mayor índice de analfabetismo

De acuerdo a la Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez 2023, elaborado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), señala que el suroriente de la ciudad es donde se encuentra la población mayor de 15 años con más alto índice de analfabetismo; también se concentra el mayor número de niños menores de 15 años que no asisten a la escuela.

Estimó que en este ciclo escolar aproximadamente 400 niños de primaria se están quedando fuera de los planteles educativos, los cuales perderán el ciclo escolar, ya que no tienen acceso a otras escuelas, debido a que las más cercanas se encuentran saturadas.

Indicó que, tras una reunión con el secretario de Educación y Deportes, Francisco Hugo Gutiérrez, le informó que ya tienen algunos proyectos de construcción de nuevas escuelas para el distrito 8 y 10, los cuales vendrán a resolver parcialmente la problemática; sin embargo, no la revuelve completamente, ya que ese sector continúa creciendo de manera desordenada.

Urge atención de todos los niveles de gobierno

Señaló que, si desde la Secretaría de Hacienda no se contempla el presupuesto necesario para la instalación de infraestructura educativa, será necesario que el Congreso del Estado proponga una modificación para redirigir recursos de otros rubros y presupuestar la construcción de más escuelas.

Motivo por el cual, dijo debe considerarse desde la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, porque evidentemente la ciudad continuará creciendo, y es responsabilidad de los Municipios condicionar a los fraccionadores para contemplar la construcción de escuelas, ya que solo se construyen las viviendas, se asigna un espacio para parques y áreas verdes, pero que nunca se vuelven parques, porque ni tomas de agua tienen.

“La falta de educación nos pega a todos por igual, no importa que los hijos de los políticos si vayan a las escuelas y los niños de la sociedad no vayan, si esos niños no se educan, si esos niños no tienen oportunidades de vida, como sociedad nos va a pegar más adelante a todos, entonces no debemos ver solamente por los hijos de los políticos, de los empresarios, tenemos que ver sobre todo por los hijos que no son los nuestros, pero son niños de nuestra comunidad, que son los más vulnerables, por ellos tenemos que ver y tendremos que modificar leyes para obligar a que se instalen escuelas suficientes”, declaró la legisladora.

Hay tres proyectos de construcción de nuevas escuelas

Por parte de las autoridades Educativas, Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación y Deportes en la Zona Norte, informó que la semana pasada asistió a la ciudad de Chihuahua para presentar tres proyectos para la construcción de nuevas escuelas, uno de ellos en un predio del fraccionamiento San Ángel, etapa I y II, otro más en Sierra Vista.

Además, están solicitando la donación de un predio al Gobierno Municipal en Riberas del Bravo, en donde buscan instalar la Escuela Secundaria Estatal #3081, la cual este lunes inició clases con aulas móviles, con alrededor de 93 alumnos inscritos.

En tanto que, en el mes de enero del 2025, la asociación civil “Educa Sin Fronteras Juárez” iniciará la construcción de una nueva escuela, con un modelo educativo integral, en un predio ubicado cercano al fraccionamiento La Enramada, el cual ofrecerá clases desde nivel primaria hasta preparatoria y todos los alumnos serán becados.

El funcionario explicó que la falta de escuelas en aquella zona de la urbe está incrementando la población en ese sector, sobre todo de familias jóvenes con hijos en edad estudiantil.

Puesto que mientras en algunas escuelas del centro de la ciudad se están quedando sin alumnos y tienen excedente de maestros, en el suroriente de la ciudad se encuentran saturados, por lo cual la dependencia se encuentra realizando un diagnóstico sobre la necesidad de planteles educativos en Juárez.

Hay insuficientes predios para construcción de escuelas

Por otro lado Claudia Arreola, coordinadora de Red de Vecinos, informó que a pesar de que el Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Juárez señala que los desarrolladores deben destinar predios para el equipamiento de los fraccionamientos como parques, escuelas y servicios; sin embargo, a partir de la primera y segunda administración municipal de Armando Cabada, se comenzó a utilizar el recurso legal “gestión gratuita en especie”, mejor conocido como “transferencia de potencial urbano”.

Detalló que es un tema al que han estado dando seguimiento, pues según la ley los fraccionadores deben destinar el 6 por ciento de los terrenos a escuelas, iglesias, entre otros.

Sin embargo, señaló que al utilizar la transferencia de potencial urbano han destinado este recurso en cosas que no tienen nada que ver en el equipamiento de los fraccionamientos, como repavimentación de calles, donativos a otras instituciones.

En tanto que, los predios se destinan para construir calles, vasos de captación, por lo cual ya no hay suficientes reservas territoriales para la construcción de infraestructura educativa.

Actualmente en la zona de Arecas hay alrededor de 21 niños que están pendientes de obtener un espacio en alguna escuela, y a pesar de que las autoridades educativas les asignaron algunas escuelas, al estar tan alejadas de sus viviendas y al no tener un vehículo o tener transporte público en la zona, será muy complicado que puedan continuar con sus estudios, advirtió Arreola.

Agregó que, aunado a la falta de escuelas en el suroriente, no hay iluminación, transporte y tampoco suficiente presión del agua.

En cuanto a la nueva escuela 'Educa Sin Fronteras', dijo que este proyecto iniciará con solo niños de primer año de primaria, debido al modelo educativo que se maneja en la institución, por lo cual los alumnos de otros grados quedarían excluidos.

Por otro lado, la Red de Vecinos como coadyuvantes del proyecto de la Escuela Primaria Valle del Sol, la cual inició clases desde el año pasado, pero aún se encuentran tomando clases en la Biblioteca Bonanza, debido que no se habían asignado recursos para su construcción y podría iniciar hasta el próximo año.

Mientras que en la Secundaria Federal No. 22 ya inició la construcción del plantel, y de acuerdo con las autoridades educativas, en 6 meses debería estar en operación.

En este sentido, comentó que espera que en esta nueva administración municipal entienda la urgencia de limitar la construcción de nuevos desarrollos habitacionales y que no destinen espacios para la construcción de nuevos planteles educativos.