Ciudad Juárez.– La Unidad Especializada en Identificación Humana, a través de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado (FGE), trabaja en la creación de un catálogo de prendas pertenecientes a los 386 cuerpos localizados el pasado 26 de junio en el crematorio Plenitud, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa.

El director de Servicios Periciales, Javier Sánchez Herrera, explicó que la ropa no se encontraba en condiciones favorables debido a que los cuerpos estaban apilados y en proceso de descomposición, lo que provocó daños severos a las prendas. Por ello, primero se realiza un procedimiento de secado para documentarlas adecuadamente, tomar fotografías, registrar marcas, tallas y cualquier otro detalle que facilite la identificación.

Actualmente, los cuerpos se encuentran resguardados en una cámara fría con capacidad para 700, facilitada por particulares que cubren los gastos de electricidad, vigilancia y mantenimiento. El funcionario evitó precisar su ubicación exacta debido a incidentes recientes en los que personas intentaron ingresar al lugar.

Una vez completado el catálogo, se permitirá el acceso a las familias que busquen a sus seres queridos, de forma organizada por sexo y grupos de edad, evitando mostrar prendas que no correspondan al perfil de la persona buscada. El objetivo, dijo, es prevenir la revictimización y agilizar el proceso.

Sánchez Herrera detalló que entre los cuerpos hallados hay casos reportados entre 2022 y 2025. De las ocho extremidades cefálicas encontradas de forma separada, cuatro ya han sido asociadas a cuerpos; el resto continúa en análisis para determinar su correspondencia, ya sea mediante antropología o, de ser posible, con estudios genéticos.

El funcionario reconoció que no hay un plazo estimado para concluir la identificación total, ya que el avance depende del estado de los restos y de la información genética disponible. Sin embargo, afirmó que se están implementando medidas para reducir los tiempos, como el envío de nombres probables a otras bases de datos para obtener huellas dactilares y realizar la compulsa directamente en el laboratorio estatal, lo que aumenta las posibilidades de resultados positivos.

La prioridad, subrayó, es identificar y entregar los restos a sus familias de la manera más digna y rápida posible.