Ciudad Juárez.- Como parte de los festejos de Pascua, las familias juarenses acostumbran acudir al parque El Chamizal de manera tradicional, llegando desde las primeras horas del domingo para asegurar el mejor lugar.

Acomodan sus asadores, carne, botanas, refrescos y juegos, todo para disfrutar de un día agradable y divertido. Sin embargo, después del festejo, el resultado es un espacio sucio, con desperdicios y toneladas de basura, por lo que se pide a la comunidad atender las indicaciones de las autoridades.

Este próximo domingo, 20 de abril, en El Chamizal se contará con un despliegue de agentes ecológicos encargados de coordinar y resguardar el área. No obstante, se invita a los asistentes a seguir las siguientes recomendaciones:

· Evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

· No reservar espacios o estacionamientos; Seguridad Pública atenderá las denuncias.

· Utilizar los botes de basura y las bolsas que se repartirán para luego colocarlas en los contenedores.

· No estacionarse en doble fila, no circular ni estacionarse en áreas verdes y respetar los límites de velocidad dentro del parque.

Las áreas de estacionamiento disponibles serán: Parque de las Lilas, Parque Extremo, Campos Cheramis, Parque Los Pinos, el estacionamiento del Aqua DIF y el estacionamiento del Estadio Benito Juárez.

En el Chamizal habitan animales de diferentes especies, como aves y ardillas zorro, siendo estas últimas sensibles a los desperdicios de comida, frituras o dulces, ya que modifican su dieta, provocando problemas de salud como obesidad y desnutrición.

Las ardillas no representan un riesgo para la integridad de las personas, por lo que se pide no molestarlas, incomodarlas, intentar atraparlas, ni perturbarlas, respetando y cuidando su hábitat.