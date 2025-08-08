Ciudad Juárez.- El conductor de una camioneta pickup Silverado de color gris, se incorporó sin precaución a la avenida Waterfill y provocó un choque doble que involucró a un automóvil de transporte de plataforma.

De acuerdo con testigos, el conductor de un vehículo Chevrolet Impala color blanco se encontraba brindando servicio de transporte deaplicación, cuando el conductor de la Silverado gris se incorporó repentinamente.

Al intentar esquivar la pickup el automóvil, esta viró e invadió el carril contrario de circulación, impactándose contra una camioneta Silverado de color blanco.

Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial atendieron el percance; la corporación informó que la causa generadora de siniestro fue el corte de circulación, tanto en la preferencia de paso como en la invasión de carril de circulación.