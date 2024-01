Correrán el ‘Esmeraldatón 2024’ por Esmeralda Castillo

Ciudad Juárez.- Han pasado casi 15 años desde la desaparición de la joven Esmeralda Castillo Rincón en las calles de Ciudad Juárez; en conmemoración de su cumpleaños y para exigir acciones en contra de la desaparición y trata de personas, su familia realizará la edición 2024 de la carrera “Esmetaldatón”.

José Luis Castillo, padre de la joven, lamentó que este próximo 29 de enero su familia tendrá que celebrar un año más el cumpleaños de Esmeralda sin saber de ella.

La joven fue desaparecida el 19 de mayo de 2009 en la Zona Centro, en la avenida Vicente Guerrero esquina de la calle Rafael Velarde, punto de la ciudad en donde debía tomar el transporte público.

En dicha ubicación se ha convocado cada año a realizar activismo y ya en varias ocasiones la carrera, que busca continuar la exigencia de la familia y la comunidad por resultados en la búsqueda de las personas desaparecidas, así como el garantizar entornos seguros para las niñas, adolescentes, mujeres y todas las personas.

“Nuevamente vamos a alzar la voz haciendo la carrera de la prevención contra la trata de personas, vamos a pegar carteles de Esmperalda al rededor del circuito, estamos viendo la posibilidad de imprimir una especie de periódico y cuente la historia de Esmeralda, y sobre todo que la quieren volver a desaparecer”, mencionó el señor Castillo.

La expresión acerca de una segunda ‘desaparición’ la señaló el padre de familia al acusar que a través de una consulta hecha vía transparencia en el mes de diciembre, se consultó el nombre de las personas desaparecidas en el país y el de Esmeralda Castillo no se encuentra en la lista.

“Y en ese listado no aparece Esmeralda como desaparecida, nos dijeron en la Fiscalía que no pasa nada, que la siguen buscando ahí y en la comisión de búsqueda (...) qué lineamientos tomaron para que ya no aparezca en la lista de desaparecidos”, cuestionó el papá de Esmeralda.

Con el propósito de difundir esta situación que aqueja a la familia, en la fecha en la que Esmeralda cumplirá 29 años de edad, la familia Castillo Rincón realizará el evento el próximo lunes 29 de enero, iniciando las inscripciones a las 11:00 de la mañana en el último punto donde se supo de ell, para luego realizar la carrera a las 2:00 e la tarde.

El año anterior participaron 60 personas y para el 2024 se espera superar el doble de asistentes, por lo que se citó a la comunidad juarense a acudir al cruce de Vicente Guerrero y Rafael Velarde.