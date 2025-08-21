Ciudad Juárez.- El próximo 26 de septiembre abrirá sus puertas Nardeli Centro de Eventos, un nuevo espacio dedicado a espectáculos y celebraciones sociales en la región, y lo hará a lo grande con la presentación del cantante Coque Muñiz, quien ofrecerá una velada bohemia en formato cena-show.

El evento contará con un menú de tres tiempos, que incluye mejillones en escabeche con pan de masa madre, pork belly a las brasas con mole negro oaxaqueño y crème brûlée como postre. Además, se ofrecerá copa de vino tinto y una bebida de mixología con mezcal para los asistentes.

Con una capacidad para 400 personas, Nardeli promete convertirse en un punto de encuentro para espectáculos de primer nivel, además cuenta con el respaldo de Toro Bronco Real, con más de 40 años de tradición en Ciudad Juárez caracterizado por el servicio, la atención y calidad de su servicio a los fronterizos.

De acuerdo con Iván Bronco, director de mercadotecnia de Grupo Berca, próximamente se anunciarán más presentaciones con artistas de renombre ya que la intención de Nardeli es ofrecer espectáculos y eventos de calidad al público fronterizo.

Para este evento los boletos ya están disponibles a través de Don Boleton.com y en sucursales de Sounds.

Nardeli se ubica en avenida Waterfil #431 y también abre su agenda para quienes busquen realizar eventos sociales. Los interesados pueden consultar más información en las redes sociales de Toro Bronco Real y Nardeli Centro de Eventos.