Ciudad Juárez.– Con el objetivo de acercar y agilizar los trámites vehiculares y tributarios, este día el titular de la oficina de Recaudación de Rentas y el Centro Empresarial Coparmex firmaron un convenio de colaboración que entra en vigor a partir de hoy.

La firma estuvo a cargo del recaudador Raúl García Ruiz y del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Mario Cepeda.

Este acuerdo busca, dijo el recaudador, que los empresarios cumplan puntualmente con sus contribuciones, “pero también que tengan de nosotros un recibimiento más humano, más directo e incluso apoyarles en alguna gestión tributaria o vehicular”, mencionó el funcionario.

El presidente de Coparmex destacó la importancia de esta vinculación entre empresarios y gobierno en un momento en que la economía de la región enfrenta grandes problemáticas reflejadas en la frontera, principalmente a través de la pérdida de empleos.

“Muchas veces, por falta de comunicación, los procesos no fluyen, se detiene un trámite y se inhibe la actividad económica. Finalmente, en el sindicato patronal lo que buscamos es facilitar las condiciones”, expresó el presidente de Coparmex.

Se informó que este acuerdo contempla, además del acercamiento, descuentos en algunos trámites.