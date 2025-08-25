Ciudad Juárez.- Con el objetivo de incentivar la participación ciudadana a través del arte, este día consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE) encabezados por Yanco Durán presidenta del instituto, presentaron en Ciudad Juárez la convocatoria para la creación del Muro Cívico.

Resultado de una iniciativa del consejero Luis Gutiérrez y el área de comunicación social del IEE este día se invitó tanto a personas, como a colectivos para crear muros que inspiren igualdad, inclusión y valores democráticos, es decir, murales basados en la participación de la ciudadanía, en el conocimiento de la democracia y cómo la ven y cómo quieren expresarla a través del arte.

El objetivo principal de esta convocatoria que se lleva por primera vez de parte del IEE, es transformar espacios públicos en muros que expresen democracia, participación y sentido de comunidad, expuso la consejera Durán.

Los temas de los murales serán: cultura cívica, participación ciudadana, la igualdad y la inclusión, los valores democráticos, los derechos humanos y la promoción del voto.

¿Quiénes pueden participar?

Pueden participar la ciudadanía mayor de 18 años, ya sea de forma individual o en colectivos y la experiencia artística no es indispensable, aunque se busca la participación de artistas locales, no es necesariamente un requisito el que sean personas que se dediquen a este oficio, se puntualizó.

De la premiación de los ganadores, se informó que serán 22 mil pesos por mural seleccionado y serán cinco murales en el mismo número de sedes. Además se dio a conocer que todos los materiales para pintar su mural, estarán incluidos, es decir serán pagados por el instituto.

Se informó que el pasado 21 de agosto se publicó la convocatoria y estará vigente hasta el 3 de octubre para registrarse. El 27 de octubre se darán a conocer los resultados de las personas que resultaron seleccionadas para pintar estos cinco murales y del 3 al 14 de noviembre ellos van a desempeñar esta actividad en cada uno de los lugares seleccionados en los diferentes municipios del estado.

Las personas y los colectivos que se interesen en participar pueden descargar los formatos en el micrositio y envíar su boceto, así como todos los documentos que ahí se les piden.

Si tiene alguna duda pueden contactar al Instituto a través del teléfono, que es el 432 1980 a las extensiones 2405 2407, 2415 y 2098, pero principalmente la información la van a encontrar en la página del instituto: https://ieechihuahua.org.mx/